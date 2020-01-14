В Украине ударят морозы до -11 с ветрами и туманами: прогноз погоды на среду

15 января в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +3…+5 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, в Черновицкой области -3…-8 градусов, днем +1…+8 градусов, в Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях +4…+10 градусов. В Карпатах без осадков, ночью и утром местами туман, температура ночью -6…-11 градусов, днем -1…+4 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +5…+7 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +3…+5 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, в Сумской области ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем 0…+7 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +1…+7 градусов На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем 0…+5 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +1…+7 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +3…-4 градуса, днем +2…+8 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +5…+7 градусов. Как сообщаали Українські Новини, Европу накроет мощный циклон Fenja и непогода: синоптик дала прогноз на Василия, Сочельник и Крещение. Кроме того, в Украину пришли циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.