В Украине ударят морозы до -11 с ветрами и туманами: прогноз погоды на среду

15 января в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +3…+5 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, в Черновицкой области -3…-8 градусов, днем +1…+8 градусов, в Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях +4…+10 градусов.

В Карпатах без осадков, ночью и утром местами туман, температура ночью -6…-11 градусов, днем -1…+4 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +5…+7 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +3…+5 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, в Сумской области ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем 0…+7 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +1…+7 градусов

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем 0…+5 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +1…+7 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +3…-4 градуса, днем +2…+8 градусов.

В Ялте без осадков.

Температура ночью 0…+2 градуса, днем +5…+7 градусов.

Как сообщаали Українські Новини, Европу накроет мощный циклон Fenja и непогода: синоптик дала прогноз на Василия, Сочельник и Крещение.

Кроме того, в Украину пришли циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.