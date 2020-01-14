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14 января 2020, вторник, 13:13 104
Финансы 2020-01-14T14:00:02+02:00
Українські Новини
В Украину заходит новая платежная система

В Украину заходит новая платежная система

Ярина Вацяк
НБУ, Финансовая система, Clear Junction, Платежная система
Платежная система. Фото: clearjunction
Платежная система. Фото: clearjunction

Национальный банк Украины принял решение о согласовании условий и порядка деятельности в Украине международной платежной системы Clear Junction.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Соответствующее решение принято 13 января 2020 Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка.

Платежной организацией международной платежной системы Clear Junction является компания Clear Junction Limited, зарегистрированная в Великобритании и имеющая статус авторизованного учреждения электронных денег.

Отмечается, что международная платежная система Clear Junction стала тринадцатой зарегистрированной в Украине международной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.

По словам регулятора, выход новой платежной системы на рынок Украины будет способствовать повышению уровня качества финансовых услуг, а также расширит возможности для получения услуг по переводу средств как для украинцев, находящихся за рубежом, так и для иностранцев, осуществляющих трансграничные переводы средств в Украина.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы TRANSFAST.

В марте сообщалось о переходе Украины на международные стандарты системы электронных платежей с помощью SWIFT.

Ранее НБУ отменил регистрацию международной платежной системы TYME из-за сотрудничества с Россией.

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