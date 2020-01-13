Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США

Ежемесячная зарплата генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2020 году будет составлять 1,9 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные первым секретарем Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Линой Кущ в соцсети Facebook.

Таким образом, зарплата Смелянского в два раза больше, чем получает президент США, согласно данным свободной энциклопедии Википедия.

"Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в этом году существенно улучшит свое благосостояние. Глава почты получать зарплату в размере 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц. Из них 716 463 гривен 30 копеек - должностной оклад, 693 843 гривны 00 копеек - ежемесячная премия, 456 502 гривны 00 копеек - другие выплаты, предусмотренные законодательством", - говорится в сообщении Кущ.

Кущ также привела данные о росте зарплаты Смелянского:

2018 - 571 966 гривен 70 копеек в месяц,

2019 - 1 427 666 гривен 70 копеек в месяц,

2020 - 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц.

Инфографика: Лина Кущ/Фейсбук

Зарплата главы "Укрпочты" в 1,9 млн гривен за месяц и 22,8 млн гривен (951,2 тыс. долларов по курсу валют от НБУ на 13 января) в год в два раза превышает оклад президента США, который составляет 400 тыс. долларов.

В период президентства Барака Обамы (с 2009 по 2017 год) зарплата президента США составляла 400 тысяч долларов США в год, также в период президентства Дональда Трампа запрлата главы государства сохранена на том же уровне ($400.000).

Однако действующий президент США Трамп заявил, что всю сумму этой зарплаты отдает на благотворительность, оставляя себе лишь один доллар.

Как сообщали Українські Новини, Игорь Смелянский попал в антирейтинг "врагов реформирования прессы" из-за масштабного сокращения почтовых отделени

Также директор "Укрпочты" признался, что у него 2 паспорта, что запрещено украинским законом