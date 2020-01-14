Сегодня празднуют старый Новый год: традиции и приметы

Сегодня, 14 января, в Украине отмечают несколько праздников. Старый Новый год за старым стилем, День Святого Василия. А также отмечают праздник Обрезания Господня за церковным календарем. Подробнее об истории, традициях и приметах этого дня расскажут Українські Новини.

История

Старый Новый год возник в результате смены юлианского календаря на григорианский. Разница между ними 13 дней. Благодаря второму "Новому году" верующие люди, которые придерживались Рождественского поста, могут отметить праздник сполна, ведь 6 января он закончился.

Также 14 января чтят память Василия Великого, архиепископа Кесарии Кападокийской. Его характеризуют как аскета, богослова и ученого. Василия Великого считают покровителем земледелия и свиноводов, потому в этот день основным обрядом было засевание домов зерном.

Третий - праздник Обрезания Господня. Согласно церковным источникам, по еврейским обычаям, в этот день состоялся обряд обрезания Иисуса Христа, после которого он получил свое имя. Это было предсказано в день передания благой вести Деве Марии.

Традиции празднования и поверья

Старый Новый год не является официальным выходным, но украинцы отмечают его, хотя и не с таким размахом, как Новый год. Хозяйки на этот праздник лепят вареники с разными начинками. Наравне с традиционными начинками, кладут также начинки из сахара, семечек, перца, соли, фасоли также пуговицы и монеты. Считается, что такие вареники символизируют то, каким будет следующий год. Сахар - жизнь будет "сладкая", соль - весь год пройдет в слезах, монеты - к богатству и так далее. Но в разных регионах толкуют эти символы по-разному.

Мужчины 14 января хотят посевать зерном, которое заранее складывают в мешок. В первую очередь посевают в домах крестных родителей, близких и родственников. Считается, что 14 января первым в дом должен зайти мужчина. Ведь если первой зайдет женщина (особенно вдова), молодая девушка, старая дева или пожилой человек, то весь год семью будут преследовать несчастья.

Зерно, которым посевают, нельзя выметать до захода солнца, это также символизирует беду. Посевальщиков запрещается не впускать, а обязательно нужно пригласить за стол и угостить.

Также традиционным для этого дня является встречать старый Новый год в кругу семьи, друзей и близких. Есть поверье: чем больше гостей за столом в этот день, тем успешнее и богаче будет год.

Посуду нужно выбирать только целую, без трещин и сколов. Существует поверье, что надбитая посуда - к раздору в семье.

В этот день особое внимание стоит уделить варке гречневой каши. Плохим знаком считается, если она выкипит. Красная каша - к счастливому году, белая - предвестник беды. Сладкая гречка символизирует благополучный год, пересоленная - к заботам, горькая - к плохим новостям, а пресная - к безрезультатным усилиям.

Приметы

если в этот день будет туман - ждите хорошего урожая;

если утром на Василия деревья покрыты густым инеем - год станет богатым на хлеба;

если в этот день сильный мороз и снег - к урожаю хлебов;

если тепло и нет снега - ждите плохого урожая;

ветер на Василя - к урожаю орехов;

если в этот день небо звездное - ждите хорошего урожая ягод.

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