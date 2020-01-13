Первый заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Светлана Крюкова, комментруя получение в декабре 2019 года министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским и его заместителями совокупной заработной платы более 2 млн гривен, заявила, что выплата высшим государственным служащим подобных сверхвысоких зарплат повлечет за собой деморализацию госслужащих, ухудшение отношения к ним и уход из госсектора оставившихся адекватных людей.

Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

Выплата сверхвысоких зарплат заместителям министров будет иметь негативные последствия. Чтобы вы понимали сотни тысяч гривен премий выписали по всем министерствам, а не только по ведомству Бородянского. Первое и главное последствие - деморализация госслужащих. Не может так быть по справедливости, когда заместитель министра получает в месяц 370 тыс. гривен, а министр юстиции Малюска жалуется на низкую зп (заработную плату), потому что у него и 30 тыс. (гривен) не набегает. Не может такого быть, что зарплата у библиотекаря в школе 4 тыс. гривен, а у топ-чиновника ведомства, который им опекается - 400 тыс. гривен. И потом, кто эти люди? Не сочтите за снобизм, но они бы в частных медиа никогда не заработали таких денег. Хуже того - половину из них никто бы не взял на работу.

Ну и главное: Луценко когда-то тоже назначал своим замам большие оклады. И чем Гончарук лучше Луценко?

Второе последствие - негативное отношение к госслужащим, а самих госслужащих - к власти, которые после таких новостей начнут искать взаимосвязь своей работы с доходами и не находить ее. А значит - уходить, ведь социальный лифт не работает, и чтобы дослужиться до замминистра тебе выгоднее примкнуть к будущей оппозиции, нарисовать плакат, раскрутить телеграм-канал, нежели трудиться по вертикали вверх. Потому что Лифт у нас как пробка от шампанского - летит то в потолок, то в окно, то в глаз. По факту такой подход приведет к уходу из госсектора адекватных людей, и деморализации тех, кто останется. Хороший тимбилдинг.

Каких реформ вам еще не хватает?