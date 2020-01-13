Под Николаевом мужчину укусила бездомная собака: он умер от бешенства

31-летний мужчина вечером 12 января умер от бешенства из-за укуса бездомной собаки в Николаевской области.

Об этом Українським Новинам сообщило в понедельник управление здравоохранения Николаевской областной государственной администрации.

Мужчина был госпитализирован в больницу 11 января с диагнозом "бешенство, манифестная форма".

Его укусила бездомная собака.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области у кота нашли бешенство, из-за этого три села находились на карантине.



Ранее в одном из районов Запорожья объявили карантин из-за бешеной енотовидной собаки.



Тем временем в Норвегии впервые за 200 лет умерла от бешенства женщина.