подписаться на рассылку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
13 января 2020, понедельник, 13:23 61
Общество 2020-01-13T13:23:49+02:00
Українські Новини
Под Николаевом мужчину укусила бездомная собака: он умер от бешенства

Под Николаевом мужчину укусила бездомная собака: он умер от бешенства

Надежда Комендантова
Бешенство, Смерть, Собака

31-летний мужчина вечером 12 января умер от бешенства из-за укуса бездомной собаки в Николаевской области.

Об этом Українським Новинам сообщило в понедельник управление здравоохранения Николаевской областной государственной администрации.

Мужчина был госпитализирован в больницу 11 января с диагнозом "бешенство, манифестная форма".

Его укусила бездомная собака.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области у кота нашли бешенство, из-за этого три села находились на карантине.


Ранее в одном из районов Запорожья объявили карантин из-за бешеной енотовидной собаки.

Тем временем в Норвегии впервые за 200 лет умерла от бешенства женщина.

 

Больше новостей о: Бешенство Смерть Собака

Новости
Контрабанда. Фото: facebook/max.nefyodov
Одесские таможенники обнаружили контрафактных кубиков Рубика на 3 млн гривен 16:14
Зеленский подписал закон о введении штрафа за "кнопкодавство" 16:06
Это личное - Порошенко жаждет мести: Труба отреагировал на открытие дела ГПУ против него 15:59
Черниговщина вошла в тройку лидеров по результатам децентрализации, - Прокопенко 15:55
Ярославский рассказал, почему к нему на Новый год приезжал Кернес 15:49
больше новостей
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
"Черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ будут исследоваться в Украине 23:48
Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата "Слуги народа" Венедиктовой 09:52
больше новостей
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
Бужанский назвал Бандеру террористом 11:25
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok