Председатель Черниговской ОГА Прокопенко анонсировал подготовку к празднованию 1000-летия Черниговского княжества

Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко рассказал о планах отметить 1000-летие Черниговского княжества.

В 2024 году исполнится 1000 с даты создания Черниговского княжества. В Черниговской области готовятся отметить это историческое событие. Значительная дата и большое количество памятников эпохи - все это на Черниговщине планируют использовать как туристический магнит, говорится на сайте Черниговской областной госадминистрации.

"На торжественном собрании Общества "Черниговское землячество" в Киеве 11 января мы дали старт подготовке празднования 1000-летия Черниговского княжества, которое будем праздновать в 2024 году", - отметил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

По данным исторических источников известно, что именно 1024 Мстислав Храбрый, брат Ярослава Мудрого занял Черниговский престол. Таким образом Чернигов стал столицей огромного княжества, земли которого достигали Оки, Дона и Азовского моря.

Черниговское княжество простиралось далеко на северо-восток до Мурома и Рязани и на юго-восток к Великой степи.

Черниговская династия владела некоторое время в XI-XIII веках и Киевом. Это было при Великом князе Святославе II Ярославиче, его внуках Всеволоде II и Игоре II Ольговиче, и других князьях. При этом они сохраняли непосредственную власть и над Черниговским княжеством.

"Черниговская земля имеет величественную историю и наибольшее в Украине количество памятников эпохи - все это мощный туристический магнит, который будет использован по максимуму!", - считает Андрей Прокопенко.

Справка. В Чернигове находится треть восточноевропейских памятников архитектуры домонгольского периода: Спасо-Преображенский собор (XI в.), Борисоглебский собор (XII в.), Успенский собор Елецкого монастыря (XII в) Ильинская церковь (XII в.), Пятницкая церковь (XII в. - XIII вв.) И Антониевы пещеры. Также, с княжескими временами связанные Любеч, Седнев, Козелец, Остер и многие другие населенные пункты.