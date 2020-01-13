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13 января 2020, понедельник, 10:30 77
Экономика 2020-01-13T10:34:20+02:00
Українські Новини
Акции Ferrexpo продолжают снижаться третью неделю подряд

Акции Ferrexpo продолжают снижаться третью неделю подряд

Григорий Яковенко
биржевые которивки, Акции компаний, Константин Жеваго, Ferrexpo

Со 2 по 10 января акции контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) снизились на 9,5%, или на 0,153 фунта стерлингов за акцию до 1,456 фунта стерлингов за акцию, таким образом после предновогоднего повышения, акции компании продолжают падать.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

2 января стоимость акций повысилась до 160,9 пенсов за акцию, 3 января - снизилась до 155,7 пенсов, 6 января - повысилась до 158,2 пенсов.

7 января стоимость акций повысилась до 158,5 пенсов за акцию, 8 января - снизилась до 156,3 пенсов, а 9 января - снизилась до 147,8 пенсов.

10 января акции компании снизились до 145,6 пенсов за акцию.

Как сообщали Українські Новини, 2-6 января стоимость акций компании Ferrexpo plc снизилась на 4,5% до 1,408 фунта стерлингов за акцию.

Ранее Жеваго покинул должность гендиректора Ferrexpo.

Также Госбюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Рады и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.

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