Самолет Минобороны вернется из Ирана только с телами всех погибших украинцев, - СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что борт Минобороны с украинскими специалистами вернется из Тегерана, когда будет возможно забрать тела всех 11 погибших в авиакатастрофе.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Борт Минобороны Украины вернется из Тегерана только по завершению всех процедур и когда мы сможем забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе," - сообщил секретарь СНБО.

Также Данилов добавил, что все нужные для этого специалисты будут работать до конца. В случае необходимости, будут направляться дополнительные силы.

Напомним, 9 января украинский самолет с представителями ответственных за расследование авиакатастрофы и идентификацию тел погибших вылетел в Иран.

11 января образцы ДНК родственников погибших при крушении самолета МАУ передали в Иран.

8 января самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.

Вследствие катастрофы погибли все 9 членов экипажа и 167 пассажиров.