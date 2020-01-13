Самолет Минобороны вернется из Ирана только с телами всех погибших украинцев, - СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что борт Минобороны с украинскими специалистами вернется из Тегерана, когда будет возможно забрать тела всех 11 погибших в авиакатастрофе. Об этом он написал у себя в Facebook. "Борт Минобороны Украины вернется из Тегерана только по завершению всех процедур и когда мы сможем забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе," - сообщил секретарь СНБО. Также Данилов добавил, что все нужные для этого специалисты будут работать до конца. В случае необходимости, будут направляться дополнительные силы. Напомним, 9 января украинский самолет с представителями ответственных за расследование авиакатастрофы и идентификацию тел погибших вылетел в Иран. 11 января образцы ДНК родственников погибших при крушении самолета МАУ передали в Иран. 8 января самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Вследствие катастрофы погибли все 9 членов экипажа и 167 пассажиров.