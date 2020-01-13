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13 января 2020, понедельник, 08:15 432
Силовые структуры 2020-01-13T08:18:10+02:00
Українські Новини
Самолет Минобороны вернется из Ирана только с телами всех погибших украинцев, - СНБО

Самолет Минобороны вернется из Ирана только с телами всех погибших украинцев, - СНБО

Надежда Комендантова
СНБО, Минобороны, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Тела погибших
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: ilna.news
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: ilna.news

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что борт Минобороны с украинскими специалистами вернется из Тегерана, когда будет возможно забрать тела всех 11 погибших в авиакатастрофе.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Борт Минобороны Украины вернется из Тегерана только по завершению всех процедур и когда мы сможем забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе," - сообщил секретарь СНБО.

Также Данилов добавил, что все нужные для этого специалисты будут работать до конца. В случае необходимости, будут направляться дополнительные силы.

Напомним, 9 января украинский самолет с представителями ответственных за расследование авиакатастрофы и идентификацию тел погибших вылетел в Иран.

11 января образцы ДНК родственников погибших при крушении самолета МАУ передали в Иран.

8 января самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. 

Вследствие катастрофы погибли все 9 членов экипажа и 167 пассажиров

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