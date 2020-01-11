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11 января 2020, суббота, 13:04 46
Президент 2020-01-11T14:00:02+02:00
Українські Новини
Катастрофа самолета МАУ: Зеленский обратится к украинскому народу

Катастрофа самолета МАУ: Зеленский обратится к украинскому народу

Надежда Комендантова
Владимир Зеленский, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране
Владимир Зеленский. Скриншот: YouTube/Офис Президента
Владимир Зеленский. Скриншот: YouTube/Офис Президента

Президент Владимир Зеленский намерен в субботу после 17:00 обратиться к украинскому народу в связи с признанием Ираном вины в крушении самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в районе Тегерана 8 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передают Українськi Новини.

"В субботу, 11 января, Президент Владимир Зеленский обратится к украинскому народу по ситуации со сбиванием самолета МАУ в Тегеране", - говорится в сообщении.

Видеообращение состоится после консультаций главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани, который запланирован в 17:00 в субботу.

Как сообщали Українськi Новини, Иран признал, что сбил самолет МАУ ракетой.

8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение. Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины. Среди погибших пассажиров было также 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Германии и Великобритании.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака. 

Тем временем, Зеленский выдвинул требования к Ирану за сбивание украинского самолета. 

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