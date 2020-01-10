Логика и мотивация "Ведьмака" нарушена, - психолог

В 2019 году на стриминговом канале Netflix вышел первый сезон фентезийного сериала "Ведьмак". Он снят по мотивам популярной истории Анджея Сапковского. О проблемах этого сериала и почему, по его мнению, они возникли рассказал психолог Павел Зыгмантович на своей странице в Facebook.

По словам Зыгмантовича, в сериале потеряны причины действий и мотивации персонажей, нарушены законы мира, которые ввели сами же создатели сериала. Для подтверждения своих слов психолог наводит такие примеры:

Сначала допплер (существо) говорит, что он вместе с внешностью человека перенимает и весь его опыт, всю его память. Потом допплера раскалывают на том, что он не помнит важных деталей жизни своего прототипа. А потом допплер снова в одну секунду может срисовать абсолютно все о человеке.

Другой пример — на этот раз о потере мотивации. В самой первой серии ведьмак зачем-то вступается за горожан Блавикена и уничтожает банду Ренфри. В рассказе-исходнике он помогал своему другу — войту Блавикена. И пытался не допустить повторения тридамского ультиматума. Ничего этого в сериале нет, поэтому действия героя повисают в воздухе.

"Нам надо показать в шестой серии «Ведьмака» драку на мечах? Поэтому мы забудем, что Йеннифер двумя минутами раньше заморозила краснолюдов и могла бы сделать то же самое с рубайлами. А связность? В пень! Нам надо чтобы герои поссорились, поэтому они поссорятся, пусть и без предпосылок в прошлых сценах", - отмечает он.

Подводя итог Зыгматович говорит, что такая проблема возникает не только в "Ведьмаке". Многие другие современные сериалы и фильмы грешат этим. Они напоминают ему короткие ролики на разные темы, которые не связаны между собой, но красивые и этим нравятся людям.

Психолог выдвигает гипотезу, что причиной такой тенденции является не глупость сценаристов и лень, а то, что фильмы и сериалы сейчас часто конкурируют со "вторым экраном.

"Проще говоря, при просмотре фильма/сериала, люди ещё успевают и ленту Инстаграмма полистать, и в чате ответить, и пиццу на дом заказать. А если смотрят на планшете/смартфоне, то просто переключаются между приложениями" - говорит он.

По его мнению, в таком режиме тяжело смотреть связную историю. А набор красивых роликов, которые связаны знакомыми персонажами - самое то. Именно потому современные продукты кинематографа теряют связность, логику и осмысленность.

Он отмечает, что к фильмам, которые вышли после 2010, относится с настороженностью, но дело не во вкусе. Потому что на ряду с "набором роликов" также снимают и цельные, продуманные.

Как сообщают Українські Новини, в сеть выложили первый трейлер сериала "Ведьмак", Хоакин Феникс получил "Золотой глобус" за роль в фильме "Джокер", а сериал "Чернобыль" признан лучшим мини-сериалом.