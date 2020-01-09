Сестра погибшей стюардессы МАУ опровергла информацию СМИ о звонке во время аварии

Бортпроводница Екатерина Статник не звонила родным во время аварии самолета МАУ "Боинга 737" в Иране 8 января.

Об этом рассказала ее старшая сестра Ольга в комментарии журналисту местного издания, пишет "ВВС News Украина".

Самолет украинской авиакомпании МАУ упал вблизи Тегерана утром 8 января. Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета. Среди них была и стюардесса Екатерина Статник.

Ранее местные СМИ сообщали, что госпожа Статник в момент аварии позвонила домой и сказала, что самолет обстреливают. Эта информация быстро распространилась сетями.

"Такого не было. Она не звонила никому. Это все ерунда. Я только надеюсь, что все произошло быстро и она ничего не почувствовала", - рассказала Ольга.

По ее словам, в отца и так больное сердце, а мама узнала обо всем из новостей: "Это утро я не забуду никогда. Мы ее очень любили. Я так боялась ее потерять. Напишите об этом, пусть все знают. Она была такой хорошей, она - просто ангел. Я не верю в то, что произошло".

Как сообщали Українські Новини, Иран опроверг информацию об отказе передавать черные ящики самолета МАУ.

Комиссия по расследованию крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране отрабатывает 4 основные версии катастрофы.