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08 января 2020, среда, 20:42 13
Общество 2020-01-08T20:42:26+02:00
Українські Новини
От осложнений гриппа умерла невакцинированная украинка

От осложнений гриппа умерла невакцинированная украинка

Ольга Фандорина
Грипп, Осложнения гриппа, Смерть

В Украине 55-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью на десятый день болезни, умерла от осложнений гриппа. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.

Женщина находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии.

"От осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина. За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. К сожалению, женщину спасти не удалось - 3 января больная умерла", - сказано в сообщении.

Вирус гриппа типа А (H1) pdm09 был подтвержден лабораторно, а также проинформировали, что женщина принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания, от гриппа не вакцинировалась.

Как сообщали Українськi Новини, 163 тыс. человек заболели гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями с 16 по 22 декабря.

Напомним, в Украине от осложнений гриппа умер еще один человек.

Тем временем сообщалось, что нужно знать пожилым людям о вакцинации от гриппа и как не заразиться.

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