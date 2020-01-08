Законопроект о трудностях противоречит ассоциации Украины и ЕС, - МКП

Международная конфедерация профсоюзов (МКП) считает, что законопроект о трудностях противоречит закону об ассоциации между Украиной и Европейским союзом и Украинской властью отозвать его. Об этом говорится в сообщении на сайте организации, передают Українські Новини.

"Общеевропейский региональный совет МКП принял резолюцию, необходимые предложения, сделанные в середине декабря, и призывающие правительство Украины отозвать проект (международную организацию труда). И всего несколько дней спустя Европейская конфедерация профсоюзов пообещала поднять этот вопрос" с Европейской комиссией и парламентом на том основании, что закон противоречит соглашению об ассоциациях "Украина - ЕС", - говорится в нем.

По мнению профсоюзов, украинское правительство должно было нарушить несколько конвенций МОТ.

Кроме того, профсоюзы считают, что новый законопроект должен быть упрощен для привлечения работников в любой момент времени, когда работодатели будут работать в течение длительного времени, а сверхурочные, ставшие нормальными, которые оплачиваются на 1/5 текущих ставок, при этом нормальное рабочее время может превышать 8 часов в день, когда все могут быть гарантированно защищены от материальных проблем с маленькими детьми. сия.

Как сообщают Украинские Новини, в 2019 году в Украине намеревались ввести термин "работодатель" и определить критерии для оформления трудового договора

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