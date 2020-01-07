Лучшие фильмы для рождественского настроения

Сегодня, 7 января, православные христиане отмечают Рождество Христово. У большинства украинцев сегодня выходной, бытовыми делами заниматься нельзя, значит можно посмотреть фильмы для рождественского настроения. Українські Новини составили список фильмов, которые можно смотреть на Рождество.

12 рождественских свиданий



В этом фильме зритель становится свидетелем фантастической любовной истории. В попытках возродить слегка угасшие романтические отношения, героиня намеренно сводит на нет свидание с новым приятным кавалером, всячески пытающимся ей понравиться. Говорят, что судьбу изменить нельзя. Но странным и неожиданным образом, в самый канун Рождества, девушке дается возможность пережить предыдущий день вновь.

Путешествие к Рождественской звезде



Темные силы наложили на королевство проклятие, которое может полностью разрушить его. Соня — маленькая храбрая девочка, которая решает отправиться в опасное путешествие, чтобы найти Рождественскую звезду, ведь это единственный шанс на спасение.

Принц на Рождество



Когда накануне Рождества журналистка по имени Эмбер отправилась писать статью о молодом, скандально-известном принце, она и представить себе не могла, в какой водоворот королевских интриг попадет.

Рождественская ночь в Барселоне



Семейные пары и одинокие сердца, юные романтики и почтенные сеньоры, загадочные красотки и парни "что надо" в разгар рождественских торжеств переживают радость и горечь любви, теряют и обретают свое счастье. Их истории складываются в картину увлекательной жизни прекрасного города, который в Рождественскую ночь живет в ожидании чуда.

Как раз под Рождество



Линдси Роджерс должна сделать выбор: отправиться на другой конец страны ради работы своей мечты или остаться в родном городе и выйти замуж за мужчину своей мечты. Туманной декабрьской ночью ей помогает Извозчик, переносящий ее на три года вперед, чтобы она увидела, какой станет ее жизнь.



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