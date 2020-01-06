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06 января 2020, понедельник, 08:25 2441
Общество 2020-01-06T09:00:15+02:00
Українські Новини
СМИ рассказали, сколько стоил отдых Зеленского в Буковеле

СМИ рассказали, сколько стоил отдых Зеленского в Буковеле

Анна Рудык
Владимир Зеленский, Буковель, Отдых в Карпатах
Зеленский в Буковеле. Фото: instagram.com/ze_foreverr
Зеленский в Буковеле. Фото: instagram.com/ze_foreverr

Новый год Президент Украины Владимир Зеленский встретил на горнолыжном курорте Буковель, где остановился в элитном пятизвездочном отеле. Об этом сообщает телеканал Прямой.

Так, по информации телеканала, Зеленский остановился в пятизвездочном отеле Radisson Blu Resort, где самый дешевый номер не найти по цене меньше 11 тысяч гривен, а за президентский люкс придется заплатить 100 тысяч гривен/сутки.

Также в отеле есть spa-центр, бассейн, сауны и тренажерный зал. Пребывание vip-гостей, которые здесь останавливаются, тщательно охраняют.

Рядом с отелем расположены два лыжных подъемника. По словам работников курорта, они видели на этих трассах главу государства.

"Зеленский был здесь 1 января, поднимался на спуск, катался здесь", - говорит один из сотрудников.

Кроме того, у отеля есть вертолетная площадка. Полет на вертолете обойдется 1400 долларов в час.

Однако в самом отеле информацию о пребывании президента Зеленского не предоставляют. 

Но персонал сообщил журналистам стоимость проживания.

"Стоимость с завтраком - 15,059 гривен в сутки. За двое суток, если останетесь - 30,118 гривен. Стоимость президентского номера - 100 000 гривен в сутки", - сообщил персонал Radisson Blu Resort.

В Буковеле встречал Новый год и олигарх Игорь Коломойский. Его вместе с бизнес-партнерами заметили в местном баре "Пьяная вишня".

"Коломойский был здесь на Новый год и вчера. У нас даже фото с ним есть", - сообщили работники бара.

За время президентства это уже третий отдых Зеленского за государственный счет. В общем, полет на вертолете, катание на лыжах и проживание в президентском номере обошлись Украине в несколько тысяч гривен.

Как сообщали Українські Новини, в первый день года Зеленский катался на лыжах.

Тем временем Зеленский желает украинцам в 2020 году жить в единстве и с уважением друг к другу ради успешного будущего Украины.

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