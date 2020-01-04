Михаил Поплавский и Олег Винник назвали дату выхода "Української пісні року"

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский, сообщивший о завершении карьеры певца, вместе с самым популярным исполнителем страны Олегом Винником объявили о старте совместного проекта. Они работают над национальной музыкальной премией "Українська пісня року", грандиозная церемония награждения которой состоится уже 12 февраля в Национальном дворце искусств "Украина", пишет Обозреватель.

Михаил Поплавский, создавший премию в 2004 году, решил дать ей новое дыхание, модернизировать ее, немного изменить концепцию и привлечь молодых и прогрессивных специалистов. Он уверен, что вместе с Олегом Винником они создадут новый и качественный музыкальный проект, направленный на развитие украинской музыки.

"Мы решили возобновить проект „Українська пісня року“ и отметить лучших исполнителей страны, которые создают уникальную современную музыку, тех, кто укрепляет нашу духовность, развивает культуру и прославляет Украину в мире. А также тех, кто своим многолетним творчеством, пропитанным национальными традициями, этникой, любовью к своей стране и музыке, стал легендой и примером для поколений украинцев. Я считаю, что необходимо поддерживать талантливую молодежь и беречь достояние нации. Украинская песня должна доминировать в национальном теле- и радиопространстве", — сказал Михаил Поплавский, презентуя проект.

Он отметил, что команда профессионалов заканчивает работать над последними штрихами шоу, утверждает номинации, эксперты взвешенно оценивают участников. Они учитывают популярность исполнителей, поющих на украинском языке, их востребованность не только в радиоротации и телепространстве, но и просмотры в социальных сетях, гастрольную деятельность, создание нового материала.

"Для меня очень важно и значимо работать над этим проектом, — сказал Олег Винник. - Верю, что „Українська пісня року“ станет главной и самой престижной музыкальной премией страны. Мы отметим тех артистов, которые своим творчеством несут любовь к Украине, честно создают свою музыку и с открытым сердцем дарят ее людям. Нам важно помнить о своих корнях, о том, кто мы есть, чтобы показывать достойный пример будущим поколениям".

Он сам долго шел к успеху, гастролируя по всем городам страны и завоевывая любовь зрителя. В то время как песни его звучали едва ли не из каждого утюга и люди знали наизусть хиты "Нино", "Вовчиця", "Счатье", поклонники годами не ведали, кто именно поет эти песни. Олега не жаловали официальными наградами и музыкальными премиями.

"Мне кажется, многие исполнители остаются незамеченными, недооцененными. Зрители ходят на концерты и поют песни артистов, которые не могут пробиться на телевидение. Я знаю, о чем говорю. Хочу, чтобы таких исполнителей оценили профессионалы, чтобы они выходили на большую сцену и строили успешное будущее, чтобы имена новых талантливых артистов, которых у нас много в стране, знали не только в Украине, но и в мире. Наша главная задача — показать актуальных на сегодняшний день артистов и отметить настоящих звезд, чьи имена уже вошли в историю украинской эстрады", — сказал Винник.

Над созданием шоу работает команда профессионалов. Режиссером-постановщиком является Катя Царик, создавшая клипы для многих звезд шоу-бизнеса, в том числе выступила режиссером недавнего концерта Олега Винника во Дворце спорта. Она обещает удивить зрителя нетрадиционной подачей и техническими новинками мирового уровня.

"Для меня как для выпускницы Университета культуры большая честь и ответственность работать над этим проектом. Наша задача — создать не привычный классический концерт, а сделать акцент на модернизации, технологичности, современной картинке. Гармонично вложить все это в смысл каждой песни. Украина зарекомендовала себя на мировой арене шоу на очень высоком уровне. Большая команда уже приступила к работе, и это новый вызов для нас", — сказала Катя Царик.

Еще один выпускник университета, успешный руководитель кампании "ALIGHT" Владимир Андрусишин, который работает над шоу во всем мире, отвечает за техническое наполнение концерта, световые и звуковые эффекты. Он обещает показать на украинской сцене самые впечатляющие новинки рынка.

"Для меня принципиально важно поддерживать украинскую песню, хочется, чтобы она была мощно представлена во всех сферах, чтобы было модно создавать и слушать украинскую песню, независимо от квот. Ведь она достойна того — самая мелодичная и красивая в мире. И мы доказали это беспрецедентным марафоном украинской песни „Пісня об’єднує нас“, вошедшим в Книгу рекордов Гиннесса — 110 часов 4 минуты и 30 секунд беспрерывно в прямом эфире УТ-1 звучали украинские песни. Их услышали во всем мире, на всех континентах", — сказал Михаил Поплавский и пообещал, что их с Винником проект станет ежегодным.

"Мне не безразлична судьба нашей страны, культуры, языка, песни. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы развивать и приумножать национальные достижения. Это и есть моя жизненная позиция. Ведь песня — это наш генетический код, наше будущее и посыл поколениям", — считает Михаил Михайлович.

Напомним, проект "Наша пісня" был создан в 2004 году. В то время почти 90% национальных радио- и телеэфиров заполнял иностранный продукт, в основном российский. Поплавский решил своими силами менять ситуацию и выводить на сцену украинских артистов. В проекте принимали участие начинающие исполнители, уже популярные артисты и легенды сцены. Они представляли свое творчество в разных жанрах и стилях. Единственное неизменное условие — песня должна звучать на украинском языке. С годами проект развивался, становился масштабнее, расширял географию и менял название. "Українську пісню року" Михаил Поплавский проводил в 2017 году в Варшаве. В проекте за все годы приняли участие более трех тысяч украинских артистов.

"Украинская песня — это генетический код нации, она вечна, как небо и солнце, в ней звучит душа украинского народа", — уверен Михаил Поплавский.