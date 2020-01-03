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03 января 2020, пятница, 12:39 97
Общество 2020-01-03T12:39:02+02:00
Українські Новини
В результате "реставрации" из Мариинского парка исчезли оригинальные уличные фонари

В результате "реставрации" из Мариинского парка исчезли оригинальные уличные фонари

Татьяна Зотова
Мариинский парк, Реставрация, Фонари

Коммунальщики демонтировали фонарные столбы, установленные в Мариинском парке в 1950-х годах, заменив их бюджетными аналогами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исследователь архитектуры Семен Широчин, информирует портал hmarochos.kiev.ua.

"Во время ремонта освещения в Мариинском парке оригинальные фонарные столбы из чугунного литья 1950-х заменили очередными товарами в стиле "из Эпицентра". И все это - за наши с вами 18 млн грн", - написал он.

В подтверждение этого Широчин обнародовал соответствующее объявление о тендере на сайте Рrozorro.

Правда, в объявлении говорилось лишь о "замене ртутных и натриевых светильников на светодиодные светильники в Мариинском парке", а сами работы значились под грифом "Капитальный ремонт и реставрация".

Стоимость всех работ была оценена почти в 19 млн гривен. Их заказчиком стало КП "Киевгорсвет", а подрядчиком - строительная компания "Тесла".

При этом, утверждает исследователь, фонари были демонтированы самовольно, поскольку не подпадали под закон о декоммунизации.

"Примечательно, что на столбах отсутствует какая-либо советская символика. Частью их декора был национальный, флористический орнамент. Эти фонари разрабатывали по оригинальному, нетипичному проекту, что и сделало их одним из заметных маркеров Мариинского парка", - объясняет Широчин.

Кроме того, отмечает краевед Антон Короб, эти фонари проецировались как часть мемориального ансамбля - могилы генерала Ватутина. Это означает, что их статус также закреплен постановлением Кабмина от 03.09.2009 № 928.

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