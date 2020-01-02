В Киеве на Подоле пьяный мужчина опрокинул два казана с глинтвейном: среди пострадавших - ребенок

В первый день нового года, 1 января, в Киеве на ярмарке на Контрактовой площади мужчина в состоянии алкогольного опьянения опрокинул два казана с глинтвейном, в результате чего несколько человек получили ожоги, среди пострадавших был ребенок.

Об этом говорится в сообщении на станице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

"Вчера вечером на Контрактовой площади довольно пьяный мужчина разлил (непонятно пока случайно или специально) 2 казана с глинтвейном. Все бы ничего, но при этом ожоги получили покупатели, продавец и ребенок 7-лет, что проходил рядом", - говорится в нем.

В то же время отмечается, что сам мужчина все отрицает. Говорит: "докажите, делайте экспертизу и вообще документов на этот алкоголь нет".

Как сообщали Українські Новини, под утро 1 января в центре Киева произошла массовая драка, которая закончилась использованием огнестрельного оружия.

Также в первый день Нового года под Киевом в районе села Великая Старица произошло ДТП с участием автомобиля Peugeot, которым управляли подростки. На место происшествия прибыли медики скорой помощи, полицейские и следственно-оперативная группа.