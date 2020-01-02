В Днепропетровской области на предприятии погиб рабочий

Рабочий погиб в четверг на Днепровском металлургическом комбинате (ДМК, Каменское, Днепропетровская область).

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передают Українські Новини.

Сообщается, что 2 января около 00:55 на территории доменного цеха обнаружен работник подрядной организации (1963 года рождения) без признаков жизни.

Предприятие классифицировало случившееся как "несчастный случай со смертельным исходом".

Проводится расследование.

Как сообщали Українські Новини, в Николаеве упал с высоты и разбился рабочий завода, но это попытались скрыть.

А в начале 2019 года на Днепровском металлургическом комбинате погиб рабочий.

Также 2 рабочих погибли на шахте "Юбилейная" в Кривом Роге (Днепропетровская область).

Кроме того, в Дарницком районе Киева во время проведения работ на стройке произошел несчастный случай. Один из рабочих трагически погиб.