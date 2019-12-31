Военные, освобожденные из плена, получили новые документы

Освобожденным из плена украинским военнослужащим вручены восстановленные личные документы, удостоверяющие пребывание на военной службе в Вооруженных силах Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, двенадцати освобожденным из плена военнослужащим в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" были вручены восстановленные личные документы, удостоверяющие пребывание на военной службе в ВСУ.

Указывается, что удостоверения и военные билеты от имени руководства Генерального штаба ВСУ вручил начальник управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск- заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил полковник Александр Тарнавский.

Как сообщали Українські Новини, 29 декабря состоялся обмен пленными между подконтрольными России боевиками ОРДЛО и Украиной. Тем временем Россия надеется, что после обмена пленными Киев предоставит особый статус Донбассу.

Также в плену в ОРДЛО остались несколько десятков украинцев, среди которых и подростки, об удерживании которых знают их родственники и украинские правозащитные организации, но которых почему-то не "подтвердили" боевики во время переговоров в Минске: список.