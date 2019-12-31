Коболев перечислил 11 млн гривен зарплаты на благотворительность

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев перечислил более 11 млн гривен заработной платы, полученной в 2019 году, на благотворительность.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

"До конца года я передавал деньги в несколько благотворительных фондов, и сумма составила чуть больше 11 млн гривен", - сказал Коболев.

Речь идет о фондах "Таблеточки", "Вернись живым" и "Народный тыл".

Как сообщали Українські Новини, в январе Коболев решил направить полученные в "Нефтегазе" с февраля и до конца 2019 года доходы на благотворительность.

По словам Коболева, средства будут направляться в равных пропорциях трем организациям: "Народный тыл" - в поддержку семей погибших воинов, "Вернись живым" - в поддержку армии и "Таблеточки" - в помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Глава "Нефтегаза" получил более 1 млн гривен премии за каждый рабочий день в 2018 году.

Также, получив гигантскую премию, Коболев решил отказаться от зарплаты.

Кроме того, стал известен список, кому "Нефтегаз" выплатит гигантские премии.