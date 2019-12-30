"Нефтегаз" и "Газпром" подписали 5-ти летний контракт на транзит газа, - Зеленский

Об этом написал Президент Украины на своей странице на Facebook.

"Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более $ 7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинский! Минимально гарантированная прокачка - 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности", - заявил Президент.

Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

По результатам трехсторонних переговоров 20 декабря в Минске Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.

Тем временем Зеленский подписал закон о контроле цен на электроэнергию.