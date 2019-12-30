"Нефтегаз" и "Газпром" подписали 5-ти летний контракт на транзит газа, - Зеленский

После того, как Кабмин одобрил договор с "Газпромом" на транзит газа в 2020-2024, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на газовом рынке. Об этом написал Президент Украины на своей странице на Facebook. "Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более $ 7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинский! Минимально гарантированная прокачка - 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности", - заявил Президент. Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма. По результатам трехсторонних переговоров 20 декабря в Минске Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий. Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа. Тем временем Зеленский подписал закон о контроле цен на электроэнергию.