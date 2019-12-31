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31 декабря 2019, вторник, 06:00 149
Общество 2019-12-31T06:00:02+02:00
Українські Новини
Сегодня день сдачи в эксплуатацию комплекса для хранения мусора под Днипром

Сегодня день сдачи в эксплуатацию комплекса для хранения мусора под Днипром

Таня Войтюк
Новоалександровка, Мусороперерабатывающий комплекс, Днипро, Мусор
Мусор
Мусор

Сегодня должен быть сдан в эксплуатацию комплекс для хранения мусора в пгт Новоалександровка Днепропетровской области.

Комплекс для хранения твердых бытовых отходов "Правобережный" собирались построить в поселке Новоалександровка (15  километров от города) до 31 декабря 2020 года. Его стоимость должна была составить 140 млн. 164 тыс. грн.

Тем временем вывоз мусора в Киеве может подорожать. Также в Киеве катастрофически не хватает персонала и техники для вывоза мусора.

Ранее мобильное приложение помогло собрать тонну мусора в Карпатах.

Тем временем Донецкая область намерена построить мусоросжигательный завод в Краматорске (административный центр Донецкой области Украины с 11 октября 2014 года).

Планируется, что завод будет сжигать до 150 тыс. тонн мусора в год. При этом тепло от производства будет использоваться для хозяйственных нужд.

Напомним, единственный в Украине столичный мусоросжигательный завод "Энергия" приостановил прием мусора и закрылся на ремонт.

Тем временем французы попытаются решить "мусорную" проблему Львова.

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