Сегодня день сдачи в эксплуатацию комплекса для хранения мусора под Днипром

Сегодня должен быть сдан в эксплуатацию комплекс для хранения мусора в пгт Новоалександровка Днепропетровской области.

Комплекс для хранения твердых бытовых отходов "Правобережный" собирались построить в поселке Новоалександровка (15 километров от города) до 31 декабря 2020 года. Его стоимость должна была составить 140 млн. 164 тыс. грн.

Тем временем вывоз мусора в Киеве может подорожать. Также в Киеве катастрофически не хватает персонала и техники для вывоза мусора.

Ранее мобильное приложение помогло собрать тонну мусора в Карпатах.

Тем временем Донецкая область намерена построить мусоросжигательный завод в Краматорске (административный центр Донецкой области Украины с 11 октября 2014 года).

Планируется, что завод будет сжигать до 150 тыс. тонн мусора в год. При этом тепло от производства будет использоваться для хозяйственных нужд.

Напомним, единственный в Украине столичный мусоросжигательный завод "Энергия" приостановил прием мусора и закрылся на ремонт.