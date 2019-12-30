Опубликован график последних отправлений транспорта от конечных остановок на Новый год

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской госадминистрации.

В частности, движение запретят:

с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2020;

1 января - с 14:00 до 22:00.

№ Конечный пункт Последнее отправление 3 Ст. метро "Дворец спорта" > Железнодорожный массив 04:05 5 Ст. метро "Площадь Льва Толстого" > ул. Билыцька 03:55 8 Ст. метро "Площадь Льва Толстого" > ул. Смилянская 04:30 12 Железнодорожный вокзал "Центральный" > ст. метро "Васильковская" 03:35 14 Железнодорожный вокзал "Центральный" > Ботанический сад 04:25 16 Майдан Незалежности > ул. Академика Щусева 04:00 18 Майдан Незалежности > ул. Сошенка 04:15 24 Ул. Северная > проспект Свободы 04:00 26 Ст. метро "Нивки" > проспект Свободы 04:59 30 Кадетский Гай > ул. Милославская 04:00 32 Ул. Северная > проспект Сошенка 03:55 37 Ст. метро "Лесная" > ул. Милославская 04:00 38 Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне> ст. метро "Выдубичи" 04:00 41 Ст. метро "Святошин" > ул. Тулузы 04:00 50 Ст. метро "Лыбидская" > ул. Милославская 03:00

Ранее Українські Новини сообщали, как будут работать банки в праздничные дни.

Также сообщалось о том, где в Киеве будут открыты дополнительные парковки на новогодние праздники.