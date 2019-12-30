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30 декабря 2019, понедельник, 21:00 1359
Общество 2019-12-30T22:15:02+02:00
Українські Новини
Опубликован график последних отправлений транспорта от конечных остановок на Новый год

Опубликован график последних отправлений транспорта от конечных остановок на Новый год

Таня Войтюк
Транспорт, Общественный транспорт, Троллейбус, Автобус, Новый год
Троллейбус. Фото; Информатор
Троллейбус. Фото; Информатор

В то время как Киев активно переходит на е-билет, на Новый год, 31 декабря и 1 января наземный общественный транспорт будет работать до 5 утра.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской госадминистрации.

В частности, движение запретят:

  • с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2020;
  • 1 января - с 14:00 до 22:00.

Конечный пункт

Последнее отправление

3

Ст. метро "Дворец спорта" > Железнодорожный массив

04:05

5

Ст. метро "Площадь Льва Толстого" > ул. Билыцька

03:55

8

Ст. метро "Площадь Льва Толстого" > ул. Смилянская

04:30

12

Железнодорожный вокзал "Центральный" > ст. метро "Васильковская"

03:35

14

Железнодорожный вокзал "Центральный" > Ботанический сад

04:25

16

Майдан Незалежности > ул. Академика Щусева

04:00

18

Майдан Незалежности > ул. Сошенка

04:15

24

Ул. Северная > проспект Свободы

04:00

26

Ст. метро "Нивки" > проспект Свободы

04:59

30

Кадетский Гай > ул. Милославская

04:00

32

Ул. Северная > проспект Сошенка

 03:55

37

Ст. метро "Лесная" > ул. Милославская

 04:00

38

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне> ст. метро "Выдубичи"

 04:00

41

Ст. метро "Святошин" > ул. Тулузы

 04:00

50

Ст. метро "Лыбидская" > ул. Милославская

 03:00

Ранее Українські Новини сообщали, как будут работать банки в праздничные дни.

Также сообщалось о том, где в Киеве будут открыты дополнительные парковки на новогодние праздники.

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