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  • Обмен пленными – это положительный шаг, нужно продолжать движение по пути мирного урегулирования конфликта на Донбассе, - Юрий Бойко
30 декабря 2019, понедельник, 18:11 56
Политика 2019-12-30T18:30:02+02:00
Українські Новини
Обмен пленными – это положительный шаг, нужно продолжать движение по пути мирного урегулирования конфликта на

Обмен пленными – это положительный шаг, нужно продолжать движение по пути мирного урегулирования конфликта на Донбассе, - Юрий Бойко

Ольга Фандорина
Юрий Бойко, обмен пленными

Обмен пленными – это положительный шаг, нужно продолжать движение по пути мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам.

"Наша позиция не изменилась: обмен пленными, разведение войск, выполнение Минских соглашений – всё это шаги по достижению мира в стране, возвращению территорий и людей домой в Украину. Этого хотят все граждане", – сказал Юрий Бойко.

Политик подчеркнул важность дальнейших усилий по возвращению удерживаемых лиц.

"То, что состоялся обмен пленными, это, безусловно, плюс. Наша политическая сила давно этим занималась, и хорошо, что этот процесс продолжается. И его нужно завершить, чтобы все пленные вернулись домой", – отметил народный депутат.

Сопредседатель фракции оппозиционеров призвал к реализации шагов, необходимых для урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Процесс политического урегулирования с внесением изменений в Конституцию относительно Закона об особом статусе, принятие Закона об амнистии – это всё следующие шаги, которые позволят реально прийти к миру в стране. Мы всегда выступали за это – у нас открытая, честная, понятная позиция, и будем так действовать и дальше", – подчеркнул Юрий Бойко.

Напомним, 29 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц, в рамках которого 76 человек вернулись на подконтрольную территорию Украины, на неподконтрольную – 124 человека.                      

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