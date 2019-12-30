подписаться на рассылку
23.9 25
26.5 27.9
˟
  • Новости
  • Пресс-центр
  • 30.12.19 17:00 Адвокаты подозреваемой по делу Шеремета представят доказательства ее невиновности
30 декабря 2019, понедельник, 12:54 424
Пресс-центр 2019-12-30T14:15:02+02:00
Українські Новини
30.12.19 17:00 Адвокаты подозреваемой по делу Шеремета представят доказательства ее невиновности

30.12.19 17:00 Адвокаты подозреваемой по делу Шеремета представят доказательства ее невиновности

Илья Мережко

В деле убийства Павла Шеремета полиция привлекает заведомо невиновных к уголовной ответственности.

Адвокаты Яны Дугарь собрали достаточно доказательств, свидетельствующих о ее непричастности к событиям убийства журналиста Павла Шеремета и указывают на очевидную фальсификацию, в частности того единственного доказательства – комплексной судебной экспертизы (походка + портрет).

Адвокатским объединением "OK Legal" будет продемонстрировано часть таких доказательств.

Во время пресс-конференции адвокаты расскажут об участии стороны защиты в следствии и других подробностях.

 

Участники:

– Адвокат Николай Ореховский – управляющий партнер АО "OK Legal"

– Адвокат Виталий Коломиец – партнер АО "OK Legal"

 

Начало в 17:00.

Аккредитация на месте.

 

Адрес пресс-центра "Українські Новини":

ул. Эспланадная, д.20
Новости
4-дневный марафон переговоров с "Газпромом" закончился, - директор "Оператор ГТС Украины" Макогон 14:18
Украина снизила запасы газа в подземных хранилищах на 12,3% с ноября 13:55
Офис Президента опубликовал полный список освобожденных украинцев 13:40
В начале января "Укрэнерго" ограничит до нуля импорт электроэнергии из России и Беларуси 13:23
Макрон и Меркель отреагировали на обмен пленными 12:58
больше новостей
Туристы застряли в Берлине. Фото: facebook.com/den.gorohovsky)
Украинские туристы застряли в аэропорту Берлина: известный лоукостер не пустил их на рейс 19:24
После обмена пленными Россия выдвинула новые требования к Украине 10:45
Ураганный ветер, мокрый снег и гололедица: прогноз погоды на воскресенье 21:00 Карта
Спасатели предупредили о гололедице по всей Украине 10:21
Кабмин одобрил мировое соглашение между Украиной и "Газпромом": детали 18:54 Дополнено
больше новостей
Шулявский мост. Фото: facebook/Victor Petruk
Открытый Кличко Шулявский мост держится на деревянных опорах 17:50
После обмена пленными Россия выдвинула новые требования к Украине 10:45
Прогресс есть, соглашения нет: Коболев рассказал о переговорах с "Газпромом" 08:19
На следующей встрече "нормандской четверки" Украина продолжит настаивать на обмене "всех-на-всех", - Пристайко 20:47
В Славянске после приема у стоматолога умер 6-летний ребенок 23:16
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok