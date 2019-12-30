30.12.19 17:00 Адвокаты подозреваемой по делу Шеремета представят доказательства ее невиновности

В деле убийства Павла Шеремета полиция привлекает заведомо невиновных к уголовной ответственности. Адвокаты Яны Дугарь собрали достаточно доказательств, свидетельствующих о ее непричастности к событиям убийства журналиста Павла Шеремета и указывают на очевидную фальсификацию, в частности того единственного доказательства – комплексной судебной экспертизы (походка + портрет). Адвокатским объединением "OK Legal" будет продемонстрировано часть таких доказательств. Во время пресс-конференции адвокаты расскажут об участии стороны защиты в следствии и других подробностях. Участники: – Адвокат Николай Ореховский – управляющий партнер АО "OK Legal" – Адвокат Виталий Коломиец – партнер АО "OK Legal" Начало в 17:00. Аккредитация на месте. Адрес пресс-центра "Українські Новини": ул. Эспланадная, д.20