Транзит газа через Украину: трехсторонние переговоры продолжаются в воскресенье в Вене

Трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Европейским Союзом по транзиту природного газа, на которых, по словам Коболева, есть прогресс, однако соглашение пока не достигнуто, продолжаются в воскресенье в Вене (Австрия).

Об этом сообщил директор государственного предприятия ООО "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" Сергей Макогон на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Начинаем следующий день переговоров", - написал он.

Макогон отметил, что цель переговоров - финализировать все договора.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин одобрил мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" о наложенном АМКУ штрафе на российскую компанию в 7,4 млрд долларов после того, как "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Стокгольмского арбитража.

По результатам трехсторонних переговоров 20 декабря в Минске Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.