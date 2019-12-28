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28 декабря 2019, суббота, 12:20 272
Экономика 2019-12-28T12:20:01+02:00
Українські Новини
"Фармак" начал строительство нового офисно-лабораторного комплекса

"Фармак" начал строительство нового офисно-лабораторного комплекса

Александр Усачев

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" начала строительство нового офисно-лабораторного комплекса.

Об этом в блиц-интервью Українським Новинам сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк.

«В этом году мы начали строительство нового офисно-лабораторного комплекса.  Здание будет состоять из 7 этажей, на первых трех будет расположен паркинг, далее будут идти лаборатории, офисные помещения и некоторое оборудование производственных лабораторий», - сказал он.

По словам Костюка, новый объект планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Как сообщали Українські Новини, "Фармак" планирует инвестировать в строительство нового офисно-лабораторного комплекса 40 млн долларов.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.
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