Украинцам за "безвиз" с ЕС теперь нужно платить и подавать заявки перед поездкой

Сегодня начнет работу новая система разрешений на въезд в Шенгенскую зону.

1 января 2020 начнет работать новая Европейская информационная система авторизации путешествий (ETIAS).

Она касается граждан тех стран, которые имеют безвизовый въезд в ЕС.

Граждане из "безвизовых" стран должны будут подать он-лайн заявку через веб-сайт ETIAS или через мобильное приложение на телефоне.

Заполнение заявки заберет не более 10 минут и не потребует предоставления каких-либо документов, кроме паспорта или его аналога (проездного документа).

В случае несостоятельности человека подать заявку (в силу возраста, уровень грамотности, доступ к интернету или недостаточное знакомство с новыми технологиями и т.д.) это может сделать третье лицо.

Каждый заявитель, старший 18 лет, должен будет оплатить электронным способом 5 евро.

Оплата будет осуществляться в конце процесса заполнения онлайн заявки.

Метод электронной оплаты учитывает технологическое развитие в той или иной стране и наличие соответствующих инструментов, чтобы не повредить гражданам третьих безвизовых стран, которые, возможно, не имеют доступа к определенным платежным системам, когда заполняют заявку на авторизацию поездки в ETIAS.

Как сообщали Українські Новини, 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим в странах Евросоюза для граждан Украины.

Тем временем Польша легально трудоустраивает украинцев, которые приехали по безвизу.