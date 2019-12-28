На мосту Патона машина вылетела на встречку: есть пострадавшие

В пятницу, 27 декабря, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого нескольких человек госпитализировали.

Об этом сообщает Информатор.



Как отмечается, примерно в 22:00 на мосту Патона автомобиль Toyota Land Cruiser вылетел на встречную полосу, столкнулся с Daewoo Gentra и врезался в отбойник. В результате аварии троих пострадавших из автомобиля Daewoo и двух пассажиров и водителя Gentra госпитализировали с травмами.

По словам очевидца, водитель автомобиля Toyota находился в нетрезвом состоянии. Однако правоохранители такие предположения не прокомментировали. Причины и другие подробности ДТП устанавливаются.

ДТП. Фото: Информатор