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28 декабря 2019, суббота, 08:19 461
Происшествия 2019-12-28T08:24:32+02:00
Українські Новини
На мосту Патона машина вылетела на встречку: есть пострадавшие

На мосту Патона машина вылетела на встречку: есть пострадавшие

Таня Войтюк
ДТП, Авария, мост Патона, Toyota, Daewoo
ДТП. Фото: Информатор
ДТП. Фото: Информатор

В пятницу, 27 декабря, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого нескольких человек госпитализировали.

Об этом сообщает Информатор.


Как отмечается, примерно в 22:00 на мосту Патона автомобиль Toyota Land Cruiser вылетел на встречную полосу, столкнулся с Daewoo Gentra и врезался в отбойник. В результате аварии троих пострадавших из автомобиля Daewoo и двух пассажиров и водителя Gentra госпитализировали с травмами.

По словам очевидца, водитель автомобиля Toyota находился в нетрезвом состоянии. Однако правоохранители такие предположения не прокомментировали. Причины и другие подробности ДТП устанавливаются.

ДТП. Фото: ИнформаторДТП. Фото: Информатор

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