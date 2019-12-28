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28 декабря 2019, суббота, 04:55 8
Жизнь 2019-12-28T05:00:02+02:00
Українські Новини
Дешево и сердито: 5 альтернатив для тех, кто не успел купить елку к новому году

Дешево и сердито: 5 альтернатив для тех, кто не успел купить елку к новому году

Таня Войтюк
Новый год-2020, Елка, Праздник, Подарки, Украшения
Новогодний уют. Фото: pexels
Новогодний уют. Фото: pexels

Новый год уже через пару дней и хочется порадовать близких не только хорошими и недорогими подарками, но и настоящей праздничной атмосферой. Традиционным новогодним атрибутом считается живая елка, но что делать тем, кто либо не успел приобретать дерево по заоблачной цене, либо же записался в ряды экоактивистов. В любом из вариантом праздника хочется, и Українські Новини подобрали пару вариатов, которые выручат вас в Новый год.

1. Еловые ветви

Самый простой способ создать ароматный праздник, не рубя при этом деревья - использовать еловые ветки. Их можно украсить самостоятельно или же приобрести полноценные изделия в магазине - мини-елки или рождественские веночки точно поместятся в любой квартире или офисе.

2. Живая елка в горшке

Как говорится, и природе помочь, и дом украсить. В специальных питомниках продают деревья в горшках - елку обычную, пихту или ель канадскую Конику. На праздники их можно украсить, а затем высадить в открытый грунт.

Только здесь следует помнить, что живые елки нельзя долго держать в помещении. Когда елка более 2 недель находится при комнатной температуре, она просыпается - начинает расти и становится уязвимой к морозам. Поэтому ее надо высаживать после заморозков, весной.

3. Штучная ель

Безпроиграшный вариант для тех, кто действительно планирует украшать ее около 20 лет, а то и больше. Искусственные елки изготавливаются из нефтепродуктов и часто транспортируются в Украину из Китая. Если же выбросить такую елку на помойку, использовав лишь несколько раз - она оставит значительно больше экослед, чем если бы вы покупали даже срубленные елки. Так что если берете искусственную елку, помните, она еще и вас переживет.

4. Дидух

Для ценителей традиций альтерантива идеальная. Еще одно экологически дружественное решение, которому уже более тысячи лет. Его изготавливают из необмолоченного ржи, овса, пшеницы и украшают цветами, ягодами калины, разноцветными лентами.

Можно, попробовать сделать его самостоятельно, но лучше приобрести у народных мастеров и поддержать местных предпринимателей. После праздников дидух можно сохранить до следующего года, сжечь или выбросить в компост - никаких остатков или мусора.

5. Рождественный паук

Никакого отношения к насекомым, можно даже не волноваться. Еще одна забытая, но когда распространена традиция из Прикарпатья. Это геометрическая конструкци из соломинок стилизованных под паука. Соломинки связывают ниткой в ​​квадратики или прямоугольники, а затем объединяют в различные формы и подвешивают к потолку.

От малейшего дуновения воздуха "паучки" начинают двигаться, создавая впечатление живого существа. Чтобы сделать традиционного "паука" нужно 12 соломинок одинакового размера и нить.

По традиции, рождественских "пауков" вывешивают напротив двери и украшают цветами или искусственными украшениями, как новогодняя елка.

И на последок, самый бюджетный вариант на случай, когда не очень любишь новогодние праздники, но елку хочется. 

Ранее Українські Новини писали о том, как нужно украшать елку в 2020 году, и каких украшений лучше избегать.

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