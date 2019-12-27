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  • "Отец Томоса" Андрей Юраш стал фигурантом уголовного дела по преследованию священника из Ровно, – СМИ
27 декабря 2019, пятница, 15:58 687
Политика 2019-12-27T17:45:02+02:00
Українські Новини
"Отец Томоса" Андрей Юраш стал фигурантом уголовного дела по преследованию священника из Ровно, – СМИ

"Отец Томоса" Андрей Юраш стал фигурантом уголовного дела по преследованию священника из Ровно, – СМИ

Петр Стуженко
Андрей Юраш, Министерство культуры Украины, Религия, Нацполиция Украины, Уголовное производство, Допрос
Андрей Юраш. Фото: pravlife.org
Андрей Юраш. Фото: pravlife.org

Директор Департамента Министерства культуры Украины по вопросам религий Андрей Юраш 24 декабря допрошен в рамках расследования факта злоупотребления им властью или служебными полномочиями. Уголовное производство открыто Национальной полицией еще в апреле, когда стало известно о том, что Юраш фактически помог сфабриковать дело, подписав некое "Религиоведческое заключение".

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua", ссылаясь на источник в Нацполиции.

Речь идет о нашумевшей истории протоирея Виктора Земляного, которого Служба безопасности Украины в Ровенской области обвинило в разжигании конфликтов на религиозной почве. В материалах дела оказался интересный документ – "Религиоведческое заключение", заверенное подписью директора Департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Андрея Юраша.

Фактически этот документ лег в основу уголовного преследования священника за его высказывания и статьи, ведь Юраш указал в заключении, что "содержание рецензируемых публикаций не только потенциально оскорбляет чувства верующих УПЦ КП и УАПЦ, но и подстрекает и провоцирует часть православного сообщества Украины и, в связи с этим, может быть расценено как сознательное настраивание верующих УПЦ против других православных конфессий, действующих на законных и равноправных с ними основаниях".

В тоже время, в полиции отметили, что не существует ни одного нормативного акта, который предоставлял бы Минкультуры, его подразделениям или должностным лицам право проводить экспертные исследования по вопросам религиоведческой экспертизы в рамках уголовного производства. То есть, по версии следствия, Юраш, злоупотребляя своим служебным положением, сделал религиоведческое заключение, не имея ни поручения следствия, ни квалификации эксперта, не привлекая к этому соответствующих специалистов, как того требует законодательство Украины.

По информации источника в полиции, сейчас фигурант уголовного расследования Юраш пытается найти способы "замять дело", ведь расследование может помешать ему занять новую руководящую должность. На это раз – возглавить Государственную службу Украины по этнической ополитике и свободе совести, созданную в июне нынешнего года. Юраш участвует в конкурсе, который не прошел с первого раза, поскольку результаты были обнулены.

Интересно, что сын Андрея Юраша является народным депутатом от фракции "Слуга сарода", в то время как отца называли "главным по Томосу" при бывшем Президенте Украины Петре Порошенко. Именно усилиями Андрея Юраша, во-многом, была образована Православная церковь Украины (ПЦУ).

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