Новогоднему настроению быть: куда пойти киевлянам на праздники

Хоть погода и не способствует новогоднему настроению, киевлянам и гостям столицы не стоит унывать, ведь для них подготовили ряд праздничных мероприятий, которые помогут не заскучать на новогодние выходные и окунуться в праздничную атмосферу.

Кроме официальных мероприятий от КГГА, киевляне смогут посетить различные концерты и театральные представления:

28 декабря

театральное представление "Winterra. Легенда казкового краю" на ВДНХ в 14:00 и 17:00;

концерт Lords of the Sound "GRAND CHRISTMAS" в Национальном дворце искусств "Украина" в 19:00;

концерт "Зимний вечер с классикой" в Национальной музыкальной академии Украины им. П. Чайковского в 19:00;

концерт на Софийской площади с 17:00 до 20:00. Будут выступать: GosOrchestra, Dream School, продюсерский центр "Парадіз", Продюсерский центр Paprika, DJ;

праздничный концерт на Контрактовой площади.

29 декабря

театральное представление "Winterra. Легенда казкового краю" на ВДНХ в 14:00 и 17:00;

концерт "Новогодние хиты" в Национальной музыкальной академии Украины им. П. Чайковского в 19:00;

концерт "Зимний вечер с классикой" в Центральном Доме офицеров Вооружённых Сил Украины в 19:00;

"Большой новогодний концерт" в Доме Актера в 19:00;

концерт на Софийской площади в 17:00. Выступают: Государственный симфонический оркестр Kyiv Fantastic Orchestra, Katapulta Art Music School, Zabava Art Music School, DJ;

праздничный концерт на Контрактовой площади.

30 декабря

театральное представление "Winterra. Легенда казкового краю" на ВДНХ в 14:00 и 17:00;

DJ-сет на Софийской площади в 17:00;

концерт на Контрактовой площади.

31 декабря

новогодний концерт Русланы, танц-театра "Життя", Назара Сивко, Государственного симфонического оркестра "KyivFantasticOrchestra" и группы "Мандри" на Софийской площади. Начало в 21:00;

новогодний концерт на ВДНХ с DJ Саней Димовым, аниматорами, конкурсами, подарками и аттракционами в 22:00;

концерт "За пять часов до Нового Года"в Международном центре культуры и искусств в 19:00;

концерт "Главная Новогодняя ночь страны 2020" в КВЦ "Парковый" в 21:00.

1 января

театральное представление "Winterra. Легенда казкового краю" на ВДНХ в 14:00 и 17:00;

праздничный концерт на Софийской площади;

праздничный концерт на Контрактовой площади.

Также в парке им. Тараса Шевченко каждый день и до 13 января 2020 года будет открыт каток от “Raffaelo”, а также до 20 января будет открыта новогодняя ярмарка "Йоль. Країна магії", до 2-го февраля на "Спивочем поле" "Фестиваль гигантских китайских фонарей" и другие новогодне-рождественские развлечения.

Ранее Українські Новини писали о том, как создать праздничную атмосферу с помощью лучших новогодних песен, и представляли топ-10 самых трогательных рождественских рекламных роликов.