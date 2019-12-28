Новогоднему настроению быть: куда пойти киевлянам на праздники

Хоть погода и не способствует новогоднему настроению, киевлянам и гостям столицы не стоит унывать, ведь для них подготовили ряд праздничных мероприятий, которые помогут не заскучать на новогодние выходные и окунуться в праздничную атмосферу. Кроме официальных мероприятий от КГГА, киевляне смогут посетить различные концерты и театральные представления: 28 декабря театральное представление "Winterra. Легенда казкового краю" на ВДНХ в 14:00 и 17:00; концерт Lords of the Sound "GRAND CHRISTMAS" в Национальном дворце искусств "Украина" в 19:00; концерт "Зимний вечер с классикой" в Национальной музыкальной академии Украины им. П. Чайковского в 19:00; концерт на Софийской площади с 17:00 до 20:00. Будут выступать: GosOrchestra, Dream School, продюсерский центр "Парадіз", Продюсерский центр Paprika, DJ; праздничный концерт на Контрактовой площади. 29 декабря театральное представление "Winterra. Легенда казкового краю" на ВДНХ в 14:00 и 17:00; концерт "Новогодние хиты" в Национальной музыкальной академии Украины им. П. Чайковского в 19:00; концерт "Зимний вечер с классикой" в Центральном Доме офицеров Вооружённых Сил Украины в 19:00; "Большой новогодний концерт" в Доме Актера в 19:00; концерт на Софийской площади в 17:00. Выступают: Государственный симфонический оркестр Kyiv Fantastic Orchestra, Katapulta Art Music School, Zabava Art Music School, DJ; праздничный концерт на Контрактовой площади. 30 декабря театральное представление "Winterra. Легенда казкового краю" на ВДНХ в 14:00 и 17:00; DJ-сет на Софийской площади в 17:00; концерт на Контрактовой площади. 31 декабря новогодний концерт Русланы, танц-театра "Життя", Назара Сивко, Государственного симфонического оркестра "KyivFantasticOrchestra" и группы "Мандри" на Софийской площади. Начало в 21:00; новогодний концерт на ВДНХ с DJ Саней Димовым, аниматорами, конкурсами, подарками и аттракционами в 22:00; концерт "За пять часов до Нового Года"в Международном центре культуры и искусств в 19:00; концерт "Главная Новогодняя ночь страны 2020" в КВЦ "Парковый" в 21:00. 1 января театральное представление "Winterra. Легенда казкового краю" на ВДНХ в 14:00 и 17:00; праздничный концерт на Софийской площади; праздничный концерт на Контрактовой площади. Также в парке им. Тараса Шевченко каждый день и до 13 января 2020 года будет открыт каток от “Raffaelo”, а также до 20 января будет открыта новогодняя ярмарка "Йоль. Країна магії", до 2-го февраля на "Спивочем поле" "Фестиваль гигантских китайских фонарей" и другие новогодне-рождественские развлечения. Ранее Українські Новини писали о том, как создать праздничную атмосферу с помощью лучших новогодних песен, и представляли топ-10 самых трогательных рождественских рекламных роликов.