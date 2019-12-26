Минфин выделил 1,4 млрд гривен на подготовку украинских спортсменов к зимним Олимпийским играм

Министерство финансов выделило 1,4 млрд грн для подготовки и участия украинских спортсменов в зимних Юношеских Олимпийских играх и в летних Олимпийских и Паралимпийских играх. Об этом сообщает прессслужба Минфина в Facebook.

В частности, расходы государственного бюджета на развитие отечественного спорта в 2020 году возрастут на 50% (1,8 млрд грн) и составят 5,4 млрд грн.

Для сравнения, расходы госбюджета на спорт в 2019 году составили 3,6 млрд грн, из которых на развитие олимпийских и неолимпийских видов спорта было выделено 1,9 млрд грн, а 200,7 млн грн было выделено на эксперимент, введенный по инициативе спортивных федераций, согласно которому национальные спортивные федерации по отдельным олимпийским видам спорта самостоятельно проводят все организационные мероприятия исходя из необходимости покрытия всех рисков за свой счет.

Эксперимент проводится с октября 2015 по 31 декабря 2020 года.

Минфин отмечает, что по состоянию на 24 декабря 2019 года Министерство финансов на 100% выполнило свои обязательства и перечислило всю сумму средств для обеспечения подготовки украинских спортсменов в спортивных мероприятиях 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, Президенты спортивных федераций Украины по олимпийским видам спорта - регби, хоккея, баскетбола, бокса и легкой атлетики Украины - обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за прекращения выделения средств для финансирования их деятельности.

Также WADA предварительно отстранило Россию сразу от двух Олимпийских игр.