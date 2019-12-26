В министерстве Малюська после конкурса могут вернуть должность уволенному коррупционеру, – СМИ

В Министерстве юстиции Украины, которое возглавляет Денис Малюська разворачивается очередной скандал, связанный с конкурсным отбором на должность начальника одного из самых больших территориальных управлений – Южного межрегионального. Невзирая на неоднократные публичные предупреждения премьер-министра Алексея Гончарука, на должность могут назначить оскандалившегося из-за коррупции бывшего чиновника Алексея Пономарчука.

Об этом сообщило интернет-издание "Голос.ua".

Первая попытка провести конкурс на должность начальника Южного межрегионального территориального управления была предпринята в Минюсте примерно месяц назад и, по сообщениям самого министерства, тогда так и не смогли выявить победителя.

На сегодняшний день министерство проводит повторный конкурс. В списке лидеров-претендентов числится некий Алексей Пономарчук.

Известно, что Пономарчук уже возглавлял Одесское управление в 2015-2016 годах и был уволен после проведения министерской проверки из Киева. Деятельность Пономарчука на этом посту сопровождалась обвинениями в тотальной коррупции, давлении, как на частных нотариусов, так и на государственных регистраторов с целью присвоения объектов недвижимости, скандалами с легализацией иностранцев в Одесской области путем заключения фиктивных браков и прочим.

Нелицеприятно отзывались и бывшие коллеги Пономарчука о методах его работы с подчиненными: грубость, нецензурная лексика, давление и принуждение к увольнению неугодных сотрудников. Обо всем этом можно прочитать в открытом доступе на официальном веб-сайте Министерства юстиции в комментариях.

Коррупционные скандалы и отношения внутри управления тогда стали причиной проверки со стороны столичного руководства, после которой Алексей Пономарчук был уволен с должности.

Появление такой личности в списке лидеров конкурсного отбора снова - вызывает вопросы в кадровой политике внутри ведомства Дениса Малюська. Источники в министерстве сообщают, что такое могло произойти в результате взятки одному из представителей высшего руководства Минюста.

Источники в министерстве также не исключают, что этот скандал станет предметом тщательного разбирательства со стороны министра юстиции Малюська, иначе усилия нового министра по изменению к лучшему ситуации в Минюсте могут оказаться безрезультатными.