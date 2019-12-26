НБУ впервые за 13 месяцев купил $230 млн на аукционе

В то время, как совет НБУ раскритиковал валютно-курсовую политику правления регулятора, Национальный банк купил 230 млн долларов на аукционе в четверг при предложении 275,3 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Минимальный курс покупки инвалюты составил 23,2552 UAH/USD, максимальный - 23,2552 UAH/USD.

Всего в аукционе хотели принять участие 18 банков, однако были удовлетворены 2 заявки.

В последний раз НБУ проводил валютный аукцион 7 ноября прошлого года.

Как сообщали Українські Новини, после значительного укрепления гривны, которая достигла уровня 2016 года, а также побила мировой рекорд по темпах роста, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Так, по мнению правительства и экспертов, с января 2020 года доллар подскочит в Украине примерно до 27 гривен. Тем временем банкиры не прогнозируют девальвацию гривны до конца 2019 года и в 1-м квартале 2020 года. А Национальный банк снова повышает официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 декабря, на 2,06 коп. до 23,2552 UAH/USD.