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26 декабря 2019, четверг, 14:36 589
Экономика 2019-12-26T14:36:54+02:00
Українські Новини
НБУ впервые за 13 месяцев купил $230 млн на аукционе

НБУ впервые за 13 месяцев купил $230 млн на аукционе

Надежда Комендантова
НБУ, Валютный аукцион, Аукцион

В то время, как совет НБУ раскритиковал валютно-курсовую политику правления регулятора, Национальный банк купил 230 млн долларов на аукционе в четверг при предложении 275,3 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Минимальный курс покупки инвалюты составил 23,2552 UAH/USD, максимальный - 23,2552 UAH/USD.

Всего в аукционе хотели принять участие 18 банков, однако были удовлетворены 2 заявки.

В последний раз НБУ проводил валютный аукцион 7 ноября прошлого года.

Как сообщали Українські Новини, после значительного укрепления гривны, которая достигла уровня 2016 года, а также побила мировой рекорд по темпах роста, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Так, по мнению правительства и экспертов, с января 2020 года доллар подскочит в Украине примерно до 27 гривен. Тем временем банкиры не прогнозируют девальвацию гривны до конца 2019 года и в 1-м квартале 2020 года. А Национальный банк снова повышает официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 декабря, на 2,06 коп. до 23,2552 UAH/USD. 

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