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26 декабря 2019, четверг, 14:35 993
Экономика 2019-12-26T14:35:01+02:00
Українські Новини
Швейцарский трейдер Adelon AG не планирует выходить на рынок Украины до завершения конфликта с Россией

Швейцарский трейдер Adelon AG не планирует выходить на рынок Украины до завершения конфликта с Россией

Татьяна Зотова
Adelon AG, Уголь

Крупный швейцарский угольный трейдер Adelon AG (Аделон АГ), который поставляет продукцию из Кузбасского угольного бассейна в России, не планирует выходить на украинский рынок до завершения военного конфликта и стабилизации экономического роста в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так в Adelon AG отреагировали на сообщения некоторых СМИ о якобы причастности компании к поставкам угля украинским потребителям в течение последних нескольких лет.

"Компания Adelon AG существует с 2018 года, и с этого времени мы не поставляли уголь из Кузбасса на территорию Украины, поскольку это не входит в наши бизнес-приоритеты. Основные направления сбыта угля для нас это Китай, Южная Корея, Япония, Польша, Словакия, Румыния, Сербия, Турция, Грузия, Германия", - отметили в компании.

В пресс-службе также отметили, что одной из причин отсутствия контрактов с Украиной является неготовность международных финансовых учреждений выделять кредитование либо торговое финансирование на поставки угля потребителям в нашей стране, поскольку банки относят работу с украинскими компаниями к высокорисковым операциям. Кроме того, в Adelon AG отметили, что "украинские потребители отличаются низкой платежеспособностью, нарушением финансовой дисциплины, постоянными просрочками оплаты поставленной продукции".

Среди негативных факторов также военный конфликт и фактическое состояние торговой войны между Украиной и Россией, введение со стороны последней механизма квотирования поставок угольной продукции, административные ограничения либо запреты железнодорожных перевозчиков по перевозке вагонов с угольной продукцией в прямом сообщении между двумя странами. Фактором риска в Аделон АГ называют и стагнацию экономики Украины, нестабильный курс национальной валюты по отношению к мировым валютам, которые тормозят развитие украинских потребителей угольной продукции и отрицательно сказывается на выполнении контрактных обязательств.

"Компания могла бы рассмотреть возможность выхода на украинский рынок и наладить поставки угля из России украинским потребителям в случае стабилизации политической ситуации между Украиной и РФ (отмена торговых войн, ограничений, запретов), а также при наличии признаков стабильного роста экономики Украины в среднесрочной перспективе, и как результат - улучшения платежеспособности украинских потребителей угольной продукции и увеличение объемов ее потребления", - подытожили в Adelon AG.

Adelon AG (Аделон АГ) - швейцарская трейдинговая компания, которая занимается международной продажей угля происхождением с Кузбасского угольного бассейна (Новосибирская и Кемеровская области, Российская Федерация). Компания торгует углями марок Г (газовый); Т (тощий); Д (длиннопламенный); А (антрацит); коксующимися углями; СС (слабоспекающийся); PCI (смеси пылеугольного вдувания).

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