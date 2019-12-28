Новый год-2020: лучшие поздравления в открытках

Идут сильные снегопады и похолодание до -11: прогноз погоды в Украине на субботу 21:00 Карта

НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42

Германия отказала Украине в поддержке против российской агрессии, - Пристайко 21:10

Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59