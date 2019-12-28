Новый год-2020: лучшие поздравления в душевных картинках

Всего через четыре дня наступит Новый год-2020. Этот праздник традиционно является самым большим и ожидаемым днем в году. Українські Новини собрали лучшие поздравления в открытках с этим светлым праздником. Фото: pixabay Фото: pixabay Фото: pixabay Фото: klike.net Фото: klike.net Фото: klike.net Фото: klike.net Фото: klike.net Фото: klike.net Фото: etnosoft Фото: etnosoft Фото: etnosoft Фото: etnosoft Напомним, ранее Українські Новини публиковали плейлисты лучшей новогодней музыки в стиле джаз, разные версии всемирно известного украинского "Щедрика", новых украинских песен, выпущенных перед Новым годом 2020, а также спокойной музыки для уютного зимнего вечера. Кроме того, были обнародованы идеи подарков на Новый год и фильмов, которые можно посмотреть во время новогодних выходных. Ранее Українські Новини писали, каким Знакам восточного гороскопа повезет в Новом году. Также гороскоп 2020 принесет для Украины множество важных событий благодаря особому положению планет.