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28 декабря 2019, суббота, 06:31 345
Жизнь 2019-12-28T10:06:11+02:00
Українські Новини
Новый год-2020: лучшие поздравления в душевных картинках

Новый год-2020: лучшие поздравления в душевных картинках

Надежда Комендантова
Новый год, Поздравление, Поздравления в картинках, новогодние открытки, Новый год-2020
Новый год-2020 Фото: freepik.com
Новый год-2020 Фото: freepik.com

Всего через четыре дня наступит Новый год-2020. Этот праздник традиционно является самым большим и ожидаемым днем в году. Українські Новини собрали лучшие поздравления в открытках с этим светлым праздником.

Фото: pixabayФото: pixabay

Фото: pixabayФото: pixabay

Фото: pixabayФото: pixabay

Фото: klike.netФото: klike.net

Фото: klike.netФото: klike.net

Фото: klike.netФото: klike.net

Фото: klike.netФото: klike.net

Фото: klike.netФото: klike.net

Фото: klike.netФото: klike.net

Фото: etnosoftФото: etnosoft

Фото: etnosoftФото: etnosoft

Фото: etnosoftФото: etnosoft

Фото: etnosoftФото: etnosoft

Напомним, ранее Українські Новини публиковали плейлисты лучшей новогодней музыки в стиле джаз, разные версии всемирно известного украинского "Щедрика", новых украинских песен, выпущенных перед Новым годом 2020, а также спокойной музыки для уютного зимнего вечера.

Кроме того, были обнародованы идеи подарков на Новый год и фильмов, которые можно посмотреть во время новогодних выходных.

Ранее Українські Новини писали, каким Знакам восточного гороскопа повезет в Новом году

Также гороскоп 2020 принесет для Украины множество важных событий благодаря особому положению планет.

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