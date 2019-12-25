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25 декабря 2019, среда, 22:39 34
Судебная власть 2019-12-25T23:00:02+02:00
Українські Новини
Харьковский суд оправдал доцента, изучающего изучал феномен плодородия по порнороликам

Харьковский суд оправдал доцента, изучающего изучал феномен плодородия по порнороликам

Ольга Фандорина
Порнография, Суд

В Харькове суд оправдал доцента Харьковской государственной академии культуры, который изучал феномен плодородия по порнороликам. Об этом в среду, 25 декабря, сообщило издание "Судебный репортер"

По данным следствия, в 2015 году мужчина загрузил в файлообменник несколько порнороликов, которые были доступны для скачивания любому пользователю в течение года.

"Оперуполномоченный отдела киберпреступности рассказал, что нашел файлы в ходе отработки операции "Паутина" в конце сентября 2015, когда мониторил интернет по запросу "порно". Следователь подтвердила, что во время обыска у обвиняемого был обнаружен файл "Как довести женщину до оргазма", — говорится в сообщении.

Свою вину мужчина не признал: по его словам, он работает над докторской диссертацией "Феномен плодородия в украинской семейной обрядности", а ролики использовал для исследований.

Бывшая жена подозреваемого подтвердила, что мужчина является ученым и исследовал культуру секса. Эту информацию подтвердили и в Академии культуры.

Защита ученого представила заключение кандидата искусствоведения о том, что указанные материалы не могут быть признаны порнографическими в том значении, в котором это понимается судебной практикой.

С точки зрения научной деятельности ни один ролик нельзя квалифицировать как порнографический, так как это, по мнению адвокатов мужчины, нарушает права ученого на свободное исследование объектов, которые он считает нужными исследовать.

А тем временем, украинцы попали в топ-20 посетителей Pornhub за 2018 год.

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