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24 декабря 2019, вторник, 15:18 721
Недвижимость 2019-12-24T15:19:17+02:00
Українські Новини
Руководство ГАСИ при попустительстве Бабак вошло в коррупционный сговор со львовским застройщиком, – СМИ

Руководство ГАСИ при попустительстве Бабак вошло в коррупционный сговор со львовским застройщиком, – СМИ

Ирина Дорофейчук
Александр Строкач, ГАСИ Украины, Алена Бабак, Минрегион, РИЕЛ
Строительство (иллюстрация). Фото: litsa.com.ua
Строительство (иллюстрация). Фото: litsa.com.ua

На официальном веб-сайте Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины появилась новость о том, что исполняющий обязанности председателя ГАСИ Александр Строкач лично вмешался в градостроительную ситуацию во Львовской области.

Интернет-издание "Обозреватель" выяснило какими подводными течениями обусловлена такая деятельность команды бывшего председателя ГАСИ Алексея Кудрявцева, и что побудило их начать кампанию по увольнению директора департамента Инспекции во Львовской области.

Издание пришло к выводу, что при отсутствии реальных оснований для смены руководства начинается подготовка основания для увольнения чиновника.

"Такое уже неоднократно делал Алексей Кудрявцев на должности главы Госархстройинспекции. Судя по имеющейся информации, то же самое делает сейчас его человек на этой должности. Есть некий львовский застройщик Ростислав Мельник. Основатель строительной компании "РИЕЛ" и сын львовского экс-регионала. Пользу дружбы с чиновниками он понял, когда в 2003 году начал успешный строительный бизнес, вернувшись с заработков в Великобритании. Входя в 2013 году в строительный рынок Киева, Мельник познакомился с неизвестным тогда еще столичным "решалой" Алексеем Кудрявцевым, который в 2015 году стал руководителем ключевой структуры для Мельника - ГАСИ", - говорится в статье.

Этот тандем стал удивительно успешным для компании "РИЕЛ", заверил автор статьи, приведя ряд примеров совместной коррупционной деятельности Мельника с руководством ГАСИ, когда застройщик получал разрешения на заведомо неправомерное строительство.

"Закрывая глаза на нарушения при выдаче разрешений, потом весьма трудно убедить выдать документ о соответствии. Есть определенное понимание того, как работает ГАСИ и какие денежные потоки крутятся на этом рынке. Как говорил когда-то сам Кудрявцев в узком кругу, "пять на двоих не делится". По его логике, лучше заменить независимого местного руководителя на человека застройщика, которому не нужно ничего объяснять. Таким образом, этого руководителя просто решено заменить на лицо, более лояльное к Мельнику и компании "РИЕЛ". По нашим данным, так Кудрявцев уже делал в Херсонской области, сделает и во Львовской", – написал "Обозреватель".

Издание подчеркнуло: ситуация выглядит именно так, как будто руководитель львовской ГАСИ перестал быть удобным, не подписывая сомнительные документы о готовности объектов по указанию Кудрявцева и Строкача.

"Ведь ответственность за ввод в эксплуатацию будет нести именно он. А как умеет Кудрявцев переобуваться в воздухе, переиначивать ситуацию и выставлять всех коррупционерами, он очень хорошо знает. И теперь вишенка на торте. Если присмотримся к биографии министра развития общин и территории Алены Бабак, то найдем интересные факты. Напомним, что "Самопомощь" – это политический проект известного львовского мэра Андрея Садового, который лично подбирал команду лояльных единомышленников. Видимо, именно из-за львовского застройщика Мельника Кудрявцев получил протежирование и рекомендации перед новым министром, как пламенный борец с коррупцией, и вернул себе влияние на ГАСИ. Клановая система никуда не делась – донецких заменили винницкие, а их в свою очередь заменяют львовские", – констатируется в материале.

Больше новостей о: Александр Строкач ГАСИ Украины Алена Бабак Минрегион РИЕЛ

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