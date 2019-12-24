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24 декабря 2019, вторник, 09:13 390
Мир 2019-12-24T09:45:01+02:00
Українські Новини
В России потерпел крушение современный истребитель

В России потерпел крушение современный истребитель

Ярина Вацяк
Авиакатастрофа, Россия, Истребитель, Российский истребитель

В России в Хабаровском крае во время испытаний потерпел крушение современный истребитель Су-57.

Об этом сообщает Interfax.ru со ссылкой на информированный источник.

"Все произошло в 111 км от аэродрома Дземги. Летчик успел катапультироваться. Его эвакуировали на вертолете Ми-8. Причины аварии выясняются", – сообщил источник.

Потерпевший крушение в Хабаровском крае истребитель Су-57 проходил испытания. Он принадлежал Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу.

Представитель завода отказался от комментариев.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого (входит в ОАК). Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщали Українські Новини, Россия похвасталась испытанием новейшего истребителя над Сирией.

Ранее российский военный вертолет Ка-52 разбился в Сирии.

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