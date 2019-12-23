В Киеве возле моста Патона расстреляли автомобиль

В Киеве в Днепровском районе неизвестный на сером Volkswagen Passat устроил стрельбу по Toyota и скрылся в сторону моста Патона, пишет в понедельник, 23 декабря, Информатор.

По предварительной информации от полиции, водитель Toyota находится в тяжелом состоянии.

Инцидент случился в Гидропарке возле кафе "Очеретяный кот".

Полиция ввела специальную операцию Сирена. На вид нападавшему 30-40 лет, лицо закрыто банданой, высокий. Мужчина вооружен. Пока преступника ищут.

Как сообщали Українськi Новини, в центре Киева обстреляли Range Rover, погиб 3-летний ребенок.

Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын.