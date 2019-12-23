Азербайджанская Buta Airways запустила рейс "Львов - Баку"

Первый азербайджанский лоукостер авиакомпания Buta Airways 23 декабря запустила рейс "Львов - Баку". Об этом Українським Новинам сообщил представитель международного аэропорта "Львов".

По его словам, первый самолет из Баку во Львов прибыл в 9:45, отлет запланирован на 10:45.

По данным авиакомпании, рейсы будут выполняться 2 раза в неделю - по понедельникам и четвергам.

Вылет из Львова в понедельник будет осуществляться в 10:45, в четверг - в 10:30.

Вылет из Баку - в 07:45 и в 11:45 соответственно.

Время в пути составляет 3 часа 30 минут без остановок из Львова и 4 часа из Баку.

Стоимость билетов стартует от 32 долларов.

Как сообщали Українські Новини, авиакомпания Buta Airways является дочерним предприятием авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", базируется в бакинском аэропорту им. Гейдара Алиева.

Флот авиакомпании сoстоит из 8 самолетов бразильского производства Embraier 190.