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  • Более 5 лет "Укрзализныця" не платит миллиарды долгов своим кредиторам с разрешения правительства, - СМИ
22 декабря 2019, воскресенье, 21:11 308
Политика 2019-12-22T21:18:55+02:00
Українські Новини
Более 5 лет "Укрзализныця" не платит миллиарды долгов своим кредиторам с разрешения правительства, - СМИ

Более 5 лет "Укрзализныця" не платит миллиарды долгов своим кредиторам с разрешения правительства, - СМИ

Николай Полищук

В октябре 2019 года исполнилось 5 лет ПАО "Укрзализныця", которое было образовано путем слияния всех предприятий железнодорожного транспорта. И ровно столько же лет государственное предприятие не платит многомиллионные долги кредиторам, среди которых банковские учреждения и поставщики.

Речь об этом идет в статье, опубликованной изданием "Зеркало недели", пишет Цензор.

Согласно сводным передаточным актам "Укрзализныци" от 6 августа 2015 года, общий размер кредитной задолженности предприятий железнодорожного транспорта составляет более 17,553 млрд грн, из которых долги ГП "Донецкая железная дорога" - почти 3,578 млрд грн.

Реформирование судебной системы и формирование нового состава Верховного Суда возродили надежды кредиторов на урегулирование патовой ситуации.

Так, в деле №812/1149/16 Верховный Суд выразил позицию, что информация из Единого государственного реестра юридических лиц о том, что ПАО "Укрзализныця" является правопреемником ГП "Донецкая железная дорога", считается достаточной для подтверждения такого факта.

Рассмотрение дела Большой палатой Верховного Суда состоится 24 декабря 2019 года.

Детально с ситуацией можно ознакомиться в публикации "ЗН" "Железный аргумент"
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