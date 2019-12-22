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  • Наталья Влащенко: не понимаю, почему новая Рада не отменит закон о набсоветах
22 декабря 2019, воскресенье, 11:42 146 Мнение
Политика 2019-12-22T11:42:02+02:00
Українські Новини
Наталья Влащенко: не понимаю, почему новая Рада не отменит закон о набсоветах

Наталья Влащенко: не понимаю, почему новая Рада не отменит закон о набсоветах

Валерия Драгомирова
Наташа Влащенко, Набсовет
Наташа Влащенко. Фото: facebook.com/natasha.vlaschenko
Наташа Влащенко. Фото: facebook.com/natasha.vlaschenko

Журналист Наталья Влащенко заявила, что не понимает, почему Верховная Рада 9 созыва не отменит закон о набсоветах. Об этом она написала в Facebook


"Не понимаю, почему новая Рада не отменит Закон про Набсоветы

Ну подумайте сами:

1. Нафига нам в госкомпаниях бессмысленные, непонятные типы с иностранными паспортами? Чтобы что?

2. Эти люди легально получают от 300 тыс до 1 -2 млн грвн в месяц, и выписывают себе космические премии.

И конечно, это наши деньги

3. Раньше этих типов содержал коллективный сорос, теперь они переложили содержание своих агентов ( лоббистов) на плечи украинского плательщика

4. Повлиять на это не мог даже Гройсман. Заседают эти набсоветы в Лондоне, Вашингтоне, Страсбурге, но почти никогда в Украине

5. Да, у них есть задача. Приватизировать за 2 коп все, что шевелится- и легализовать через эти космические бабки прибыли кешем

6. Да, прибыли кешем есть. Все- таки мамы живут не в Украине- и все они плюс- минус любят скорость. Я слышала, мама Коболева вполне себе интеллигентная женщина, из бывших преподавателей. Вышла замуж и переехала в сша. И сын не отдал маму на заклание бедности и социального жилья в бедных районах НЙ.

Короче говоря, есть только один способ отправить грантоедов с блудливой улыбочкой на общественные работы- закрыть эту лавочку с офисами реформ и аннулировать закон о Набсоветах.

Что они там наблюдают- расскажите мне хотя бы в общих чертах?", - написала Влащенко.

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