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21 декабря 2019, суббота, 05:29 19
Lifestyle 2019-12-21T05:29:02+02:00
Українські Новини
Энергии будет через край: что советуют звезды на выходные всем знакам

Энергии будет через край: что советуют звезды на выходные всем знакам

Ярина Вацяк
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Гороскоп. Фото: pixabay.com
Гороскоп. Фото: pixabay.com

И хоть суббота, будет рабочая, звезды говорят, что энергии будет через край, при этом соблюсти умеренность будет трудно. Это время, когда лучше всего подойдет не для работы, а для приготовлений к Новому году. Нарядите елку и отправляйтесь за выбором подарков, но отметьте, что в эти дни финансы нуждаются в контроле, как и трата времени, здоровья и сил.

Как сообщила астропсихолог Ольга Иванова, 21-23 Луна в Скорпионе.

В эти дни воздерживаемся от категоричных оценок, спонтанных выяснений отношений и покупок, а также косметологических экспериментов в салоне.

Упорству Скорпионов, Козерогов, Рыб, Дев, а также некоторых Тельцов и Раков (все 3 декады) в эти дни можно будет позавидовать. Работа спорится, усердие оправдывается.

Львы, Водолеи, Тельцы и Скорпионы 1 декады – начинайте контроль трат, конец года может потребовать вложений, отложите косметологические процедуры, старайтесь не выяснять отношений, удержаться от спонтанных трат на безделицы и нарушений диеты.

Львы, Водолеи, Тельцы и Скорпионы 3 декады – самое горячее время, отсидеться в сторонке не получится, придется включаться в работу и встречать вызовы.

Остальные, старайтесь соблюдать умеренность во всем, что касается дел Венеры, сделайте упор на деятельность, больше двигайтесь, работайте, предпринимайте, но не наперекор судьбе.

22 декабря в день зимнего солнцестояния загадайте желание, пусть исполнится в новом году! Вспомнить о нем советую и в день затмения 26.

Ну а если, несмотря на предупреждения, в эти дни потеряли отношения, потратились на нестоящую вещь, что-то пошло не так, ждите 30-31 декабря, чтобы исправить ситуацию.

Напормним, ранее астрологи рассказали о том, в какие дни декабря лучше всего знакомиться и совершать покупки по Лунному календарю.

Также Українські Новини, сообщали о том, каким будет последний месяц года и кому точно повезет.

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