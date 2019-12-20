Украина может стать одним из мировых центров R&D, - глава набсовета АО "Фармак" Филя Жебровская

Глава наблюдательного совета крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев) Филя Жебровская считает, что в будущем Украина может стать одним из мировых центров R&D.

Об этом говорится в сообщении компании.

К 95-летию компании "Фармак" в сотрудничестве с издательством «Основы» выпустил книгу «Будет тебе наука: украинские ученые, которые меняют мир», автором которой стал известный украинский журналист Юрий Марченко.

"Эта книга - о науке. О величии исследовательского поиска и счастье открытия. Это биографические очерки о современных украинских ученых, которые сегодня делают весомый вклад в мировую науку. Их открытиями уже пользуется весь мир. Среди них - физики, нанотехнологи, нейрофизиологи, биохимики, генетики, иммунологи и представители других наук. И молодые, и уже опытные - все они невероятно талантливые и целеустремленные", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что выпуская книгу "Будет тебе наука: украинские ученые, которые меняют мир", "Фармак" хочет привлечь внимание к вопросу развития научного потенциала нашей страны, показать современным молодым ученым на примере уже известных, что перспективы для роста и развития есть, и можно сделать много открытий и развиваться в своей стране, делая одновременно вклад в мировую науку.

«Приятно видеть, что сегодня мировую науку делают и украинские ученые. На их интеллектуальный труд есть спрос во всем мире. Лучшие научные центры, лаборатории и институты с огромным удовольствием открывают свои двери для наших ученых. И это, несомненно, захватывает. К сожалению, широкой общественности фамилии из этой книги мало о чем говорят, но в мире их знают гораздо лучше. И так не должно быть! Искать ответы на вопрос "Почему так случилось?" уже неуместно. На повестке дня должно быть другое: как исправить ситуацию? Мы решили внести свой вклад и с помощью этой книги рассказать украинцам о выдающихся ученых-соотечественниках. Я искренне убеждена: страна должна гордиться теми, кто творит современную мировую науку. Эта книга не только подчеркивает мощный научный потенциал Украины. Хотелось бы, чтобы она также побудила тех, от кого это зависит, для его полноценного раскрытия, развития и, что самое важное - сохранения", - отметила Жебровская.

По ее словам, такая мощная научная школа должна стать нашим национальным отличием на международном уровне и конкурентным фактором в глобальном мире.

"Почему бы Украине не стать одним из мировых центров R&D? При системном государственном подходе все удастся, ведь нам не нужно привлекать иностранных ученых к себе - мы имеем собственных, которым нужно только дать надлежащие условия для научно-исследовательской работы. "Фармак" понимает важность развития науки в стране. Компания тесно сотрудничает с ведущими вузами страны. В "Фармак" работают 150 ученых, из которых 40 кандидатов наук и 5 докторов наук. В инновации и развитие ежегодно "Фармак" инвестирует примерно 95% прибыли. В этой сумме есть и доля инвестиций в научное развитие компании. Уже несколько лет "Фармак" проводит "Школу молодого ученого", со стремлением возродить научный потенциал нашей страны", - отметила Жебровская.

Тираж книги составляет 10 тыс. экземпляров, для того, чтобы широкая общественность имела доступ к книге, "Фармак" направит ее экземпляры в библиотеки, вузы Украины, также книга будет в свободной продаже.

Все средства, собранные от продажи книги пойдут на развитие украинской науки через Благотворительный фонд «Фармак».

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.