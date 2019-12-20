Подозреваемый в убийстве Шеремета подал иск против Зеленского, Авакова, Рябошапки и Коваля

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко, обжаловавший свой арест, подал иск в Печерский районный суд Киева против Президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Руслана Рябошапки и первого заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля о защите чести и достоинства.

Об этом говорится в заявлении Антоненко, обнародованной его адвокатом Святославом Жерновником в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

12 декабря правоохранители провели брифинг по уголовному производству об убийстве Шеремета, на котором присутствовали вышеупомянутые лица.

"В ходе проведения указанного брифинга было проявлено полное пренебрежение к принципу презумпции невиновности, закрепленной в ст. 62 Конституции Украины, п. 10 ст. 7 УПК Украины, и полностью уничтожен принцип неприкосновенности чести и достоинства гражданина и человека, предусмотренный ст. ст. 3, 21, 24, 28, 34, 68 Конституции Украины", - говорится в заявлении.

Кроме того, третьим лицом значится телеканал "Украина".

Как сообщали Українськi Новини, суд также перенес рассмотрение апелляции на арест без права внесения залога для подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко на 23 декабря.

Министр иностранных дел Арсен Аваков заверил, что военные заслуги не будут учитываться в качестве смягчающего обстоятельства для подозреваемых в убийстве.